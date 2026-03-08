Деятельность теневых банкиров пресекли в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции совместно с УФСБ остановили работу организованной группы, которая занималась нелегальными банковскими операциями. Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за период с 2022 по 2025 год через теневые схемы прошло не менее 250 миллионов рублей, сообщил сайт gazeta.spb.ru .

Центральными фигурантами дела стали три женщины в возрасте от 48 до 55 лет, которые выполняли роль бухгалтеров. Они проводили сомнительные финансовые транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали услуги компаниям, стремящимся минимизировать налоговые выплаты.

За свои услуги теневые банкиры взимали 15%, заработав около 38,5 миллиона рублей. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

Правоохранители провели 21 обыск в жилых и офисных помещениях, изъяли важные предметы и документы. Две фигурантки были задержаны, в отношении третьей решается вопрос о мере пресечения.