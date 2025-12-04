Деятельность нелегального игорного клуба пресекли в Петербурге

Уголовное дело по факту организации нелегального игорного клуба в одной из квартир жилого дома возбудили в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Правоохранители привлекли к ответственности местную жительницу 1991 года рождения. Об этом сайту gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России.

По информации ведомства, 21 ноября 2025 года подозреваемая проводила азартные игры с использованием специального оборудования и возможностью материального выигрыша в квартире на улице Асафьева. Преступную деятельность выявили и пресекли благодаря совместным усилиям следователей СК России и сотрудников регионального управления МВД.

На месте проведения игр провели обыск, в ходе которого изъяли игровое оборудование и денежные средства. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут возможных соучастников преступления.