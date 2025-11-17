Дебошира из Первоуральска задержали после угроз устроить взрыв

В Свердловской области правоохранители задержали мужчину, который забаррикадировался в своей квартире в Первоуральске и угрожал устроить взрыв. Об этом 360.ru сообщили очевидцы.

«Никаких взрывных устройств у него не было», — уточнили в ГУ МВД по региону РИА «Новости».

Ранее глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщал, что личность мужчины, угрожавшего взорвать гранату в жилом доме в Первоуральске, установили. С ним вели переговоры.

В квартире забаррикадировался местный житель, имеющий судимости по статьям за грабеж и разбой. На месте происшествия работали силовые и оперативные службы, жителей дома эвакуировали.