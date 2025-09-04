Дебошира из ЯНАО отправили в колонию за вооруженное нападение в баре
Суд Нового Уренгоя вынес приговор местному жителю, который устроил скандал в баре и ранил человека. Об этом сайту Ura.ru сообщила пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
По информации правоохранителей, в январе текущего года пьяный мужчина на лестничной площадке кафе-бара угрожал окружающим ножом.
«Один из местных жителей, выполняя общественный долг, попытался выхватить указанный нож, в результате чего получил ранения в области левого бедра и брюшной полости», — говорится в заявлении надзорного ведомства.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью суд приговорил дебошира к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. Осужденный будет отбывать наказание в исполнительной колонии общего режима.