Дагестанца задержали за теракт на железной дороге в Подмосковье

Злоумышленник полностью сжег батарейный шкаф, предназначенный для резервного питания светофора на железной дороге. Правоохранительные органы задержали его в центре Москвы, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Сообщение о возгорании оборудования на перегоне станций Мальчики — Люберцы-2 поступило от диспетчера железной дороги. Оказалось, что содержимое батарейного шкафа выгорело полностью.

Совместно с управлением ФСБ России по Москве и Московской области полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний дагестанец, обучающийся в столичном колледже.

Молодой человек признался, что согласился на преступление, ответив на сообщение в одном из мессенджеров. Ему предложили заплатить за поджог 40 тысяч рублей, однако денег студент так и не получил.

Следователи завели уголовное дело о террористическом акте. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее в Ставропольском крае на железнодорожной станции задержали исламиста. Он готовил теракт в электричке Кисловодск — Минеральные Воды.