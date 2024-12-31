Дагестанец украл деньги на операцию для ребенка и прогулял их в ресторанах

Сбежавшего с деньгами на операцию для больного ребенка задержали в Ингушетии

Дагестанские силовики задержали рецидивиста, укравшего деньги у жительницы Махачкалы, копившей на операцию больного ребенка. Как сообщила пресс-служба республиканского главка МВД , свою жертву злоумышленник заметил на рынке «Цумадинский». Воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась, злоумышленник забрал ее сумку, где находились 396 тысяч рублей.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи рецидивист. Силовики застали его в квартире дома в Буйнакске, где злоумышленник отсиживался. Но просто так сдаваться он не захотел и выпрыгнул в окно.

На попутке он добрался до Махачкалы, а там сел на рейсовый автобус до Краснодара. Далеко уехать не успел. Мужчину задержали на посту ДПС в Ингушетии.

«Вернуть удалось лишь 125 тысяч из украденных 396 тысяч рублей. Остальное, по его словам, он „потратил по ресторанам“», — добавили в пресс-службе.