Членов группировки, занимавшихся сбытом наркотиков, осудят в Челябинске
В Челябинске правоохранители раскрыли преступную ОПГ, занимавшуюся сбытом наркотических веществ. Об этом сообщил сайт kursdela.biz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
Отмечается, что злоумышленники занимались распространением запрещенных веществ на территории Южного Урала через «закладки».
Стражам порядка удалось изъять более 1,5 килограмма героина. Уголовное дело в отношении обвиняемых передано в суд.
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