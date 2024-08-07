Членов группировки, занимавшихся сбытом наркотиков, осудят в Челябинске

В Челябинске правоохранители раскрыли преступную ОПГ, занимавшуюся сбытом наркотических веществ. Об этом сообщил сайт kursdela.biz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Отмечается, что злоумышленники занимались распространением запрещенных веществ на территории Южного Урала через «закладки».

Стражам порядка удалось изъять более 1,5 килограмма героина. Уголовное дело в отношении обвиняемых передано в суд.

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