Четырех жителей Удмуртии задержали за незаконную рубку леса. Возбуждено уголовное дело

В Удмуртии правоохранители задержали четырех местных жителей, которые обвиняются в незаконной вырубке леса. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.
Ущерб, который был нанес лесному фонду республики, оценивается в 3,4 миллиона рублей.
Теперь лесорубам грозит лишение свободы сроком на семь лет, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. По данному факту заведено уголовное дело.
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