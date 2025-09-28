Четырех обвиняемых по делу о паленом алкоголе в Ленобласти отправили в СИЗО

Прокуратура Ленобласти поддержала еще четыре ходатайства следствия об аресте для лиц, которые реализовывали суррогатный алкоголь на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение о мере пресечения приняли Волосовский районный и Кингисеппский городской суды. Под стражу отправили трех мужчин 1961, 1962 и 1997 годов рождения, а также женщину 1970 года рождения.

Сегодня же до 24 ноября арестовали 54-летнего мужчину, которому вменили перевозку и сбыт паленого спиртного. Он стал третьим среди фигурантов дела, кому уже выбрали меру пресечения.

По официальным данным, за сентябрь суррогатом насмерть отравились 19 человек. Baza писала, что погибших 25.