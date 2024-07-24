Четыре ребенка погибли на Кубани из-за фальшивых лекарств

СК: на Кубани выявили продавцов фальшивых лекарств, из-за которых погибли дети

Фото: Pxhere

Сеть по распространению фальсифицированных лекарств, из-за которых погибли четыре ребенка, выявили в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

«В Краснодарском крае следователями пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей сбыт фальсифицированных лекарственных средств», — заявили следователи.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. По данным следствия, из-за преступной деятельности фигурантов погибли четверо детей. Несовершеннолетние употребили фальшивые лекарства.

Педиатр «СМ-Клиника» Гузель Рахимова ранее предупредила, что детям нужно с большой осторожностью давать лекарства. Некоторые препараты вовсе противопоказаны.

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