Четыре человека задержали по подозрению в краже двух млн рублей с банковских счетов в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершилось расследование дела группы мошенников, которые оформляли кредиты и переводили деньги с банковских счетов, используя архивные телефонные номера. За четыре месяца 2024 года злоумышленники похитили более двух миллионов рублей. Об этом написала gazeta.spb.ru .

Правоохранители задержали четырех участников организованной группы: 23-летнего организатора из Иркутской области и троих соучастников — двух 21-летних жителей Иркутской области и 21-летнюю жительницу Ивановской области.

Мошенники приобрели базу архивных телефонных номеров и, используя функцию восстановления доступа по SMS, получили контроль над банковскими аккаунтами, привязанными к этим номерам. Затем они переводили средства на свои счета и оформляли кредиты на имя настоящих владельцев.

С апреля по июль 2024 года фигуранты взломали 25 личных кабинетов. В октябре 2024 года действия злоумышленников были пресечены полицией. В ходе следствия участники добровольно возместили часть ущерба — 190 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Организатор находится под подпиской о невыезде, остальные злоумышленники — под домашним арестом. Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд.