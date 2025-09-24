Четверо жителей Магнитогорска предстанут перед судом за организацию сети притонов

Суд Магнитогорска рассмотрит уголовное дело против четырех местных жителей, которые обвиняются в организации занятий проституцией. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным следствия, фигурантами стали 27-летняя женщина и трое 31-летних мужчин. В период с 2023 по 2024 год обвиняемые создали в Магнитогорске сеть притонов. Под видом хостелов они пытались скрыть свою незаконную деятельность, но следователи собрали неопровержимые доказательства их вины.

Стражи порядка передали в суд материалы дела и обвинительное заключение, утвержденное прокурором Ленинского района города Магнитогорска.