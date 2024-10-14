Четверо россиян получили ножевые в драке с мигрантами под Петербургом

После драки с поножовщиной в Янино возбудили дело, пострадали 4 человека

Четыре человека пострадали в Янино во время уличной драки с поножовщиной. Все получившие ранения — граждане России, сообщили в СК РФ . Ранее в ряде Telegram-каналов появились данные о конфликте местных жителей с группой мигрантов.

В СК уточнили, что все пострадавшие — граждане России. Мужчины работают в местном магазине.

По факту случившегося возбудили дело по статье о покушении на убийство. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах, подчеркнули в пресс-службе.