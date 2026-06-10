Четверо мужчин предстанут перед судом за серию преступлений в Нижнем Новгороде

В Ленинском районе Нижнего Новгорода будут судить четверых мужчин, обвиняемых в серии преступлений. Пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду сообщила о предъявленных обвинениях в хулиганстве, грабеже, умышленном повреждении имущества и причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом написало ИА «Время Н» .

По данным следствия, вечером 8 июля 2025 года трое из фигурантов напали на двух молодых людей в сквере на улице Премудрова. В ходе драки один из нападавших похитил смарт-часы, после чего злоумышленники скрылись.

Несколькими днями позже, 12 июля, те же мужчины вместе с еще одним знакомым, 24 лет, распивали алкоголь около одного из домов на той же улице. Получив отказ от водителя такси, они избили мужчину и повредили его автомобиль. Попытки остановить нападение предприняла семейная пара из соседнего дома, но и их избили.

На место вызвали патруль ППС, нескольких участников происшествий доставили в отделение. Некоторым потерпевшим потребовалась медицинская помощь. Сейчас 21-летний и 34-летний обвиняемые содержатся под стражей, 23-летний — под домашним арестом, 24-летний — под подпиской о невыезде.

Уголовное дело объединено в одно производство и направлено в суд.