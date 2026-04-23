Чемпионку Европы по бодибилдингу задержали по подозрению в убийстве супруга

В Литве задержали трех человек по подозрению в убийстве 31-летнего фельдшера Мантаса Садаускаса. Среди них оказалась бывшая жена медика — чемпионка Европы по бодибилдингу и фитнесу Юстина Гайгалайте, сообщило издание Delfi .

Мужчина пропал 20 апреля. До этого он написал родственнику, что везет батут в детский сад в деревню Палюкай. Но, как оказалось, никто батут не заказывал. Правоохранители нашли тело Садаускаса в усадьбе в деревне Милешкунай.

«Стараюсь не реагировать эмоционально, ничего не могу комментировать. Я никого ни в чем не обвиняю, все мои высказывания могу обосновать», — сказала Гайгалайте.

Она видела бывшего мужа последний раз 19 апреля, когда тот приехал за детьми. Между супругами шел бракоразводный процесс. По решению суда, которое еще не вступило в силу, двое детей-близнецов должны были остаться с отцом.

Раньше Гайгалайте работала фельдшером вместе с мужем, но в ноябре 2025 года стала чемпионкой Европы и готовилась участвовать в чемпионате мира.