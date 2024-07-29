Челябинца будут судить за поджог автомобиля друга

Житель Челябинска предстанет перед судом за поджог автомобиля своего знакомого. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Мужчина объяснил, что причина его действия — месть. По его словам, именно из-за своего друга он потерял водительские права и работу.

Обвиняемый свою вину полностью признал. Он объяснил, что вместе с другом употреблял наркотики, а потом его лишили прав и уволили из такси.

В стремлении отомстить, он поджег машину, чтобы его знакомый также оказался в подобной ситуации и начал передвигаться пешком. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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