«Чеченскую Республику Ичкерия» внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг включил организацию «Чеченская Республика Ичкерия»* и ее структурные подразделения в список террористов и экстремистов. Информация появилась в базе данных на сайте ведомства.

Ранее грозненский суд признал «Ичкерию»* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России. Решение инстанции коснулось в том числе 29 подразделений организации в 14 странах Европы.

ФСБ России обещала установить и привлечь к законной ответственности всех причастных к ее деятельности.

ЧРИ* создали в 1991 году в Чеченской Республике. С ноября 2007 года ее возглавляет пребывающий в Великобритании Ахмед Закаев. Его объявили в розыск за совершение преступлений террористического характера.

*Запрещенная в России террористическая организация.