Бывшую сотрудницу доставки продуктов задержали по подозрению в краже на 130 тысяч рублей у клиентов в Ижевске

Правоохранители задержали бывшую сотрудницу онлайн-сервиса доставки продуктов в Ижевске. Женщину заподозрили в причастности к хищению денег клиентов организации. Об этом пишет сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.
По версии следователей, с декабря 2024 по февраль 2025 года злоумышленница использовала банковские карты покупателей для оплаты товаров в интернете. Позже она сдавала полученные вещи в ломбард. Общий размер ущерба превысил 130 тысяч рублей.
Стражи порядка возбудили уголовное дело. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.
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