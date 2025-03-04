Бывшую сотрудницу доставки продуктов задержали по подозрению в краже на 130 тысяч рублей у клиентов в Ижевске

Правоохранители задержали бывшую сотрудницу онлайн-сервиса доставки продуктов в Ижевске. Женщину заподозрили в причастности к хищению денег клиентов организации. Об этом пишет сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

По версии следователей, с декабря 2024 по февраль 2025 года злоумышленница использовала банковские карты покупателей для оплаты товаров в интернете. Позже она сдавала полученные вещи в ломбард. Общий размер ущерба превысил 130 тысяч рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.