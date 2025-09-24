Бывших заключенных предложили сажать за дезертирство на 20 лет

В России планируют ужесточить наказание для бывших заключенных, подписавших контракт с Минобороны и нарушивших его условия. Информацию об этом опубликовали в электронной базе законопроектов Госдумы.

«Проект федерального закона „О внесении изменений в УК РФ“ <…> направлен на повышение уровня уголовно-правовой охраны установленного порядка прохождения военной службы и выполнения обязанности по ее прохождению», — отметили в пояснительной записке.

Согласно документу, более строгие меры ответственности предложили для тех, кто освобожден от уголовного преследования в связи с прохождением военной службы. В таких случаях предполагается назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Кабмин уже одобрил поправки об ужесточении ответственности для бывших заключенных. Сейчас за самовольное оставление части для всех военнослужащих наказание составляет пять лет.