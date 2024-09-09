Бывшему замгубернатора Томской области дали 5 лет за организацию растраты на 79 млн

Советский районный суд Томска приговорил экс-замгубернатора региона по инвестиционной политике Юрия Гурдина к пяти годам колонии за организацию растраты 79 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указали в ведомстве.

Также ему присудили штраф в 400 тысяч рублей и лишили права занимать должность на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трех лет. По данным следствия, он организовал растрату денег, выделенных из областного бюджета на разработку и обоснование концепции проекта «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области».

Также Гурдина признали виновным в использовании поддельного документа. При трудоустройстве на должность замгубернатора он представил два подложных диплома о высшем образовании.