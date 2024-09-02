Бывшему директору холдинга Собчак Суханову уменьшили срок
Адвокат Малютов: Суханову и Кузьмину уменьшили срок по делу о вымогательстве
Бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак «Осторожно: медиа!» Кириллу Суханову и администратору Telegram-канала «Тушите свет» Ариану Кузьмину сократили срок лишения свободы. Это 360.ru подтвердил адвокат Дмитрий Малютов.
«Суханову до пяти с половиной [лет], Кузьмину до пяти [лет] <…> в результате апелляционного рассмотрения», — сказал он.
Адвокат отметил, что не может сказать, что в полной мере доволен результатом.
«Потому что консультация осталась прежняя, наказание все равно суровое», — подчеркнул Малютов.
Суханова и Кузьмина признали виновными в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова за удаление размещенного о нем поста. Собчак отреагировала на приговоры, назвав их несправедливыми. Ростех призывал суд смягчить вынесенный вердикт.