Бывшему директору холдинга Собчак Суханову уменьшили срок

Адвокат Малютов: Суханову и Кузьмину уменьшили срок по делу о вымогательстве

«Суханову до пяти с половиной [лет], Кузьмину до пяти [лет] <…> в результате апелляционного рассмотрения», — сказал он.

Адвокат отметил, что не может сказать, что в полной мере доволен результатом.

«Потому что консультация осталась прежняя, наказание все равно суровое», — подчеркнул Малютов.

Суханова и Кузьмина признали виновными в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова за удаление размещенного о нем поста. Собчак отреагировала на приговоры, назвав их несправедливыми. Ростех призывал суд смягчить вынесенный вердикт.