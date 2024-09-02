Бывшему директору холдинга Собчак Суханову уменьшили срок

Адвокат Малютов: Суханову и Кузьмину уменьшили срок по делу о вымогательстве

Фото: РИА «Новости»

Бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак «Осторожно: медиа!» Кириллу Суханову и администратору Telegram-канала «Тушите свет» Ариану Кузьмину сократили срок лишения свободы. Это 360.ru подтвердил адвокат Дмитрий Малютов.

«Суханову до пяти с половиной [лет], Кузьмину до пяти [лет] <…> в результате апелляционного рассмотрения», — сказал он.

Адвокат отметил, что не может сказать, что в полной мере доволен результатом.

«Потому что консультация осталась прежняя, наказание все равно суровое», — подчеркнул Малютов.

Суханова и Кузьмина признали виновными в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова за удаление размещенного о нем поста. Собчак отреагировала на приговоры, назвав их несправедливыми. Ростех призывал суд смягчить вынесенный вердикт.

Одна ошибка. Сын жертвы «черных риелторов» раскрыл подробности крупной аферы в Подмосковье

Фейк: российские военные сотрут с лица земли Суджу, а ВСУ помогают местным жителям

Не мегаполис, но крепость. Что происходит в районе Угледара

Защитник всех обиженных и покровитель мужчин. Кем был пророк Самуил

«Аэндорская волшебница вызывает тень Самуила» — картина Николая Николаевича Ге

Бункерный бум в США. Как альтернативный мир видеоигр становится реальностью

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте