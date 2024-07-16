Бывшему адвокату-иноагенту Фейгину вынесли заочный приговор в России

Экс-адвоката Фейгина заочно приговорили к 11 годам колонии за фейки об армии

Находящийся в розыске и заочно арестованный по уголовному делу за публичное распространение недостоверной информации о российской армии бывший адвокат Марк Фейгин* получил 11 лет колонии. Как сообщила Генеральная прокуратура , заочный приговор вынес Басманный суд Москвы.

В материалах дела указали, что Фейгин* распространял недостоверную информацию в интервью ведущему украинского «24-го» канала на одном из своих YouTube-каналов, а после неоднократно публично ее повторял в ходе организованных им стримов.

В своих заявлениях бывший адвокат необоснованно и ложно обвинил российских военных в убийствах мирного населения Украины, а также уничтожении гражданской инфраструктуры в ходе специальной военной операции.

Следователи объявили Фейгина* в международный розыск после его бегства из страны. Басманный суд Москвы заочно арестовал обвиняемого, но добиться его экстрадиции криминалисты не смогли. Поэтому фигуранта в ходе судебного разбирательства представлял выбранный им адвокат.

Кроме наказания в 11 лет колонии общего режима, суд запретил Фейгину* четыре года заниматься администрированием сайтов, а также оштрафовал подсудимого на 4,5 миллиона рублей.

Марк Фейгин* прославился как адвокат, когда представлял интересы участниц группы Pussy Riot по судебному разбирательству о «панк-молебне» в храме Христа Спасителя. После он выступал защитником обвиняемой и осужденной в убийстве российских журналистов украинской летчицы Надежды Савченко.

Адвокатский статус Фейгин* потерял в 2018 году после конфликта в интернете с журналистом и блогером Анатолием Шарием. Такое поведение коллегия посчитала нарушением профессиональной этики.