Бывшего замначальника Казанского танкового училища нашли мертвым в его квартире

Тело бывшего заместителя начальника Казанского танкового училища и члена правления Всероссийского союза танкистов России Валерия Хахина с ножевыми ранениями нашли в его квартире в доме на улице Япеева в столице Татарстана. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание «Бизнес Online» .

По данным издания, в последний раз Хахина видели живым на традиционном слете выпускников училища в конце прошлой недели. Мероприятие прошло перед празднованием Дня танкиста, который в этом году выпал на 8 сентября.

В субботу супруга Ханина уехала на дачу, а вернувшись на следующий день, она не смогла попасть в квартиру. На звонки Хахин не ответил, и женщина вызвала МЧС для вскрытия двери.

Окровавленный труп отставного полковника нашли завернутым в ковер в бойлерной. Прибывшие на место криминалисты зафиксировали на теле многочисленные ножевые раны спины и груди, а также травмы головы.

По словам источников, камеры в районе дома в день нападения на Хахина не работали. Следователи завели уголовное дело об убийстве. Его поставили на особый контроль в центральном аппарате республиканского главка МВД.

Валерию Хахину было 69 лет. В Казанском танковом училище он учился вместе с главой Генштаба России Валерием Герасимовым. После окончания вуза он отправился на военную службу, откуда попал в Восточную Германию на пост командира танкового взвода группы советских войск. Пост заместителя начальника Казанского танкового училища по вооружению он занимал с 1993 по 1997 год, а после отставки занимался бизнесом.

В конце июля краснодарские следователи объявили в розыск жителя Армавира, проходящего подозреваемым по уголовному делу об убийстве приехавшего на реабилитацию бойца специальной военной операции. По данным ведомства, в ходе конфликта мужчина ударил военнослужащего ножом и бросил истекать кровью.