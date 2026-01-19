Бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Гайду объявили в розыск

Экс-заместителя министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Сергея Гайду объявили в розыск по уголовному делу. Информация об этом появилась в базе МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке экс-чиновника. Но по какой именно статье ищут Гайду, в ведомстве не раскрывают.

Сергей Гайда — сын Анатолия Гайды, который ранее занимал должность советника бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

На пост заместителя министра энергетики и ЖКХ Гайду-младшего назначили в 2014 году. Через четыре года после этого он перешел на пост замминистра по социальной политике. В 2014 году, по данным журналистов, покинул Россию. Также есть информация, что он был «гарантом» в коррупционном скандале вокруг мэра Дегтярска Вадима Пильникова.

Ранее стало известно, что в Уфе по подозрению о взятке силовики задержали чиновника Госкомитета Башкортостана по жилищному и строительному надзору. Во время задержания он встретил правоохранителей с улыбкой и заявил, что «давно ждал».