Бывшего вице-губернатора Чемезова обвинили в особо крупном мошенничестве

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в адвокатской группе Lawguard, где работает один из защитников экс-чиновника.

Суд по избранию Чемезову меры пресечения пройдет 1 октября в 9:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Свою вину он не признает.

Показания на Чемезова и других участников дела ранее дал экс-министр ЖКХ региона Николай Смирнов — он проходит по делу о получении взятки. Екатеринбургский суд сначала арестовал Смирнова, но потом изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

По словам адвоката бывшего вице-губернатора, «обвинение необоснованно и строится лишь на выгодных для себя показаниях Смирнова, который обвиняется в получении взятки».

«При этом каких-либо объективных доказательств быть не может, поскольку Чемезов преступления не совершал», — сказала юрист в комментарии РБК.