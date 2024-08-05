Бывшего топ-менеджера «Ил» осудили за хищение при модернизации Ил-76

Савеловский суд Москвы приговорил бывшего замгендиректора ПАО «Ил» Андрея Новожилова к шести годам колонии за хищение денег при создании Ил-76МД-90А. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Новожилову Андрею Владимировичу — наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет со штрафом в размере 800 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщил представитель суда.

Бывшего топ-менеджера вместе с другим фигурантом дела, директором Центра проектно-конструкторских технологий МАИ Вячеславом Хваном взяли под стражу в зале суда. Последнего суд приговорил к пяти годам колонии общего режима и штрафу на сумму 700 тысяч рублей. Бывший начальник планово-диспетчерского отдела института Игорь Титов получил 4,5 года заключения условно с полумиллионным штрафом.

Хвана, Новожилова и Титова задержали в 2020 году. «Известия» сообщили, что их судили по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» за хищение части средств на разработку Ил-76МД-90А — глубоко модернизированной версии Ил-76.