Бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эберхардсона заочно арестовали в Москве

Московский суд заочно арестовал на два месяца бывшего топ-менеджера группы ГАЗ, гражданина Швеции Ларса Эрика Эббе Эберхардсона. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Эберхардсону вменили мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Санкция по статье — до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, он обманул человека на большую сумму, которая якобы должна была пойти на развитие предпринимательской деятельности, и подписал расписку, однако деньги в обещанное время не вернул. Бизнесмена объявили в международный розыск.

Постановление вынес Таганский районный суд по ходатайству органов предварительного расследования. Срок заключения под стражу будет исчисляться с момента экстрадиции обвиняемого в Россию или его задержания на территории страны, написали «Известия».