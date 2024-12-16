Бывшего чиновника Минобороны России уличили в хищении 600 млн рублей

Бывшего заместителя директора департамента военного имущества министерства обороны уличили в причастности к хищению более 600 миллионов рублей, выделенных на инфраструктурный проект. Об этом ТАСС сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Андрей Курносенко.

«Совместно с ФСБ России задокументировано хищение более 600 миллионов рублей, выделенных на реализацию специального инфраструктурного проекта, совершенное заместителем директора департамента военного имущества Минобороны России при участии руководителей ряда коммерческих организаций», — рассказал собеседник агентства.

Замглавы департамента военного имущества Минобороны России Владимира Шишова задержали по решению суда 27 октября 2023 года по статье о мошенничестве.

Чиновника арестовали в рамках дела о махинациях с пиломатериалами для войск в Донбассе. При реализации этого контракта бюджету был нанесен ущерб на сумму 27 миллионов рублей