Бывшего акционера Соликамского магниевого завода объявили в розыск

Бывшего мажоритарного акционера ОАО «Соликамский магниевый завод» Игоря Пестрикова объявили в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Савеловский районный суд столицы избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела о мошенничестве и фальсификации доказательств. По ходатайству следователя обвиняемого заочно арестовали на два месяца.

Срок начнет исчисляться с момента фактического задержания Пестрикова, которого объявили в международный розыск, либо с момента его передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.

По информации Lenta.ru, уголовное дело может быть связано с акциями завода. Больше 57% акций перешли под управление лиц, конечным бенефициаром которых был экс-владелец предприятия Петр Кондрашев. В начале апреля его тоже объявили в розыск.