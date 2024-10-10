Бывшая жена Кирилла Мартынова написала на него заявление о похищении

Бывшая жена главного редактора «Новой газеты — Европа»* Кирилла Мартынова** Антонина написала на него заявление о похищении. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В 2007 году Мартынова стала фигуранткой так называемого «новгородского дела». Ее обвинили в попытке убийства собственной двухлетней дочери. Приговор должны были огласить летом следующего года, но на заседание женщина не явилась.

Почти 16 лет никто не знал, где она находится. Единственный свидетель происшествия — 11-летний сосед — за это время ушел из жизни.

Лишь в марте Мартынову нашли в Ставропольском крае уже с 19-летней дочерью. Сама потерпевшая назвала произошедшее несчастным случаем и попросила не лишать ее мать свободы. Сначала женщину приговорили к девяти годам, однако позже заменили реальный срок условным.

*Организация, признанная нежелательной в России.

**Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.