Бывшая воспитательница из Нового Уренгоя ответит в суде за истязание детей

В Новом Уренгое бывшая воспитательница детского сада оказалась на скамье подсудимых за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и истязание малолетних воспитанников. Об этом сайт URA.RU проинформировала пресс-служба СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Согласно следствию, с марта 2023 года по январь 2024 года женщина систематически наносила побои троим детям, находившимся под ее присмотром, и создавала психотравмирующие ситуации, которые нарушали психическое состояние воспитанников.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В ближайшее время фигурантке огласят приговор.