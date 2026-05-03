Бутлегер из Петербурга заплатит крупный штраф за продажу контрафактного алкоголя

В Санкт-Петербурге Калининский районный суд вынес решение по делу о нелегальной продаже алкоголя. Мужчина, признанный виновным в незаконном обороте спиртосодержащей продукции, получил наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей, сообщил сайт Neva.Today .

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, подсудимого признали виновным по части 1 статьи 171.3 УК РФ. Следствие установило, что до 5 октября 2025 года он решил заняться перевозкой и продажей алкоголя без необходимых разрешений.

Мужчина незаконно приобрел 50 канистр спиртосодержащей продукции общим объемом 500 литров и перевез их на автомобиле в место хранения. В дальнейшем он планировал продавать контрафакт.

Свою вину подсудимый признал и раскаялся. Дело рассматривали в особом порядке. Суд предоставил рассрочку на три года, и ежемесячно мужчина будет выплачивать по 12,5 тысяч рублей в счет штрафа.