Британская НПО вербовала преподавателей в российских вузах

ФСБ: в вузах четырех регионов распространяли книги с поддержкой ценностей ЛГБТ

Преподаватели вузов из четырех регионов сотрудничали с представителями нежелательной в России НПО и распространяли пособия о ценностях ЛГБТ*. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил RT .

Силовики разоблачили разведывательно-подрывную работу британского фонда Oxford Russia Fund**. Участники НПО связались с представителями университетов из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей. Преподаватели по их заданию распространяли литературу, пропагандирующую ЛГБТ*.

Кроме того, британская НПО добывала информацию о состоянии социально-экономической и внутриполитической ситуации в стране в условиях проведения СВО и большого количества санкций.

Правоохранители выдали предупреждение о недопустимости работы с нежелательными организациями в России 15 преподавателей. Одного из работников сферы образования привлекли к административной ответственности.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.

** Деятельность организации признана Генпрокуратурой нежелательной в России.