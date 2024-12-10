Братьев осудили за мошенничество при строительстве коттеджного поселка в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде осудили двух братьев, которых признали виновными в мошенничестве при строительстве коттеджного поселка под Кстовом. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Братья обманом приобрели участки и стали рекламироват строительство коттеджного поселка. Но самом деле возводить его не собирались, хотя и брали с людей деньги.

В итоге мошенники обманули несколько человек, присвоив 20 миллионов рублей. Обоих братьев признали виновными и осудили их на три года колонии общего режима каждого со штрафами по 500 тысяч рублей.