Братьев осудили за мошенничество при строительстве коттеджного поселка в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде осудили двух братьев, которых признали виновными в мошенничестве при строительстве коттеджного поселка под Кстовом. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Братья обманом приобрели участки и стали рекламироват строительство коттеджного поселка. Но самом деле возводить его не собирались, хотя и брали с людей деньги.
В итоге мошенники обманули несколько человек, присвоив 20 миллионов рублей. Обоих братьев признали виновными и осудили их на три года колонии общего режима каждого со штрафами по 500 тысяч рублей.
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