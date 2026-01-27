Браконьеров с собаками и ружьем задержали в петербургском лесу
Инспекторы комитета по природопользованию Санкт-Петербурга задержали группу браконьеров в городском лесу. У нарушителей были собаки и ружье, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу объединения.
Нарушители перемещались пешком в лесах Колпинского района, преследуя диких животных. Они сообщили, что направлялись в охотничьи угодья Ленинградской области.
Инспекторы составили протокол об административном правонарушении. Ружье было изъято и передано в полицию.
