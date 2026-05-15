Браконьеров из Новосибирской области осудили за незаконную рубку леса

В Новосибирской области суд вынес приговор двум местным жителям, которые занимались незаконной вырубкой берез в Коченевском районе. Об этом сообщил atas.info со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2024 году мужчины срубили 62 дерева рядом с селом Федосиха, причинив природе ущерб на сумму 1,6 миллиона рублей. Их действия были квалифицированы как незаконная рубка леса в особо крупном размере.

В ходе расследования вина браконьеров была полностью доказана. Суд назначил каждому из них по три года лишения свободы условно. На данный момент они уже выплатили часть ущерба — 328 тысяч рублей.