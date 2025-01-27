Браконьера из Новосибирской области осудили за ловлю краснокнижной рыбы

Мошковский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении жителя Новосибирска, признанного виновным в незаконной добыче редких видов рыбы. Об этом написал сайт atas.info .

Расследование установило, что 31 июля 2024 года рыбак, находясь на реке Обь на моторной лодке, использовал запрещенный орудие лова — самосвал с 140 крючками, что привело к вылову сибирского осетра и девяти особей стерляди. Незаконная деятельность нанесла значительный ущерб водным биоресурсам в 522 534 рубля.

Суд назначил мужчине наказание в виде 280 часов обязательных работ. Помимо этого, с него взыскано 404 716 рублей в качестве компенсации ущерба государству.