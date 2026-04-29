Более 500 наркопреступлениий зафиксировали в Нижегородской области с начала года

С начала года правоохранительные органы Нижегородской области зарегистрировали свыше 500 преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Такие данные представили на пресс-конференции в НОИЦ, сообщила pravda-nn.ru .

За первые три месяца в суды направили свыше 400 уголовных дел, в том числе 15 дел в отношении организованных преступных групп. Сотрудники УВД изъяли 149 килограммов наркотических средств — как растительного, так и синтетического происхождения.

Отмечается, что в этом году в регионе снизилось количество нижегородцев, употребляющих запрещенные вещества в немедицинских целях: с 5904 до 5756 человек.