Более 100 свертков с наркотиками нашли у подростка и 19-летнего юноши в Дзержинске

Полицейские пресекли попытку сбыта запрещенных веществ, задержав двоих местных жителей в возрасте 16 и 19 лет. Об этом ИА «Время Н» сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков остановили молодых людей для досмотра. При себе горожане хранили 110 свертков с неизвестным веществом. Экспертиза шести из них показала наличие производного N-метилэфедрона общей массой свыше трех граммов.

По данным правоохранителей, юноши планировали распространить наркотики на территории города, но преступление удалось предотвратить. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт в крупном размере.

Для несовершеннолетнего участника суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. УМВД напоминает об уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ.