Более 100 дагестанцев попали в тюрьму за «поиски израильтян» в аэропорту Махачкалы

МВД Дагестана: 140 человек «сели в тюрьму» после беспорядков в октябре 2023 года

Фото: РИА «Новости»

Более 100 участников осенних беспорядков в Махачкале «сидят в тюрьмах». Об этом заявил МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил об антисемитских протестах в Махачкале, когда митингующие взяли штурмом аэропорт из-за самолета из Израиля.

«Сто сорок человек, молодых людей, сидят в тюрьмах», — указал он.

Магомедов отметил, что по делу о беспорядках в городе в октябре 2023 года к ответственности привлекли 1200 человек. Агрессивные протестующие тогда заблокировали взлетно-посадочную полосу и устроили самовольный досмотр прибывающих пассажиров в поисках израильтян.

Глава республики Сергей Меликов назвал людей, которые устроили дебош в аэропорту, трусами и предателями.

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