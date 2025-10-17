Боец из Иркутска до смерти избил гостя на свадьбе друга

Свадебное торжество закончилось смертельной дракой в одном из ресторанов Иркутска. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса» со ссылкой на областную прокуратуру.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, конфликт вспыхнул между двумя гостями. Один из них, 25-летний мужчина, занимавшийся смешанными боевыми искусствами, нанес своему оппоненту три удара кулаком по голове. Первые два удара заставили 27-летнего пострадавшего упасть в кресло, а третий стал смертельным.

Пострадавшего с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в больницу, где он скончался на следующий день. В результате Октябрьский районный суд приговорил спортсмена к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски родственников погибшего: осужденный обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей матери и жене убитого.