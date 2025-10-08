Блогер Павел Сюткин стал фигурантом дела о фейках про российскую армию
СК Москвы сообщил о задержании блогера Сюткина по делу о фейках про военных
Уголовное дело о публичном распространении недостоверной информации о действиях российской армии завели московские следователи против ведущего блог об истории русской кухни Павла Сюткина. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.
В ведомстве заявили, что блогер выложил в свой Telegram-канал ложную информацию о действиях российских военных на Украине. Недостоверность информации подтвердила психолого-лингвистическая экспертиза.
Пока Сюткин проходит по делу подозреваемым. Для проведения следственных действий его доставили в подразделение столичного главка СК.
В пресс-службе добавили, что по итогам допроса предъявят блогеру обвинение и обратятся в суд для избрания меры пресечения.
В конце сентября заочно осужденного на восемь лет в России за распространение фейков о военных блогера Максима Каца* объявили в розыск по линии Интерпола.
Новое решение связано со вторым уголовным делом за неисполнение обязанностей иностранного агента.
*Признан в России иностранным агентом.