Блогер Наки задолжал налоговой более 198 тысяч рублей
Блогер Майкл Наки* задолжал налоговой службе более 198 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».
В апреле 2024 года налоговая служба заблокировала счета Наки* из-за долга в 198 433 рубля.
При этом с 24 октября 2024 года Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП взыскивает с Наки* более 101 тысячи рублей, включая налоги, сборы и пени. К этой сумме добавился исполнительский сбор в размере 7,2 тысячи рублей.
В 2025 году блогер уклонился от уплаты налогов и сборов. Это следует из судебных материалов. В сентябре на него завели исполнительное производство по взысканию задолженности.
Суд вынес исполнительный лист. Однако уже в ноябре производство прекратили. Причина — невозможность установить местоположение должника или его активов. Сумма долга не разглашается.
Ранее суд уже заочно приговорил Наки* к 11 годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.