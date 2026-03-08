Блогер Наки задолжал налоговой более 198 тысяч рублей

Блогер Майкл Наки* задолжал налоговой службе более 198 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В апреле 2024 года налоговая служба заблокировала счета Наки* из-за долга в 198 433 рубля.

При этом с 24 октября 2024 года Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП взыскивает с Наки* более 101 тысячи рублей, включая налоги, сборы и пени. К этой сумме добавился исполнительский сбор в размере 7,2 тысячи рублей.

В 2025 году блогер уклонился от уплаты налогов и сборов. Это следует из судебных материалов. В сентябре на него завели исполнительное производство по взысканию задолженности.

Суд вынес исполнительный лист. Однако уже в ноябре производство прекратили. Причина — невозможность установить местоположение должника или его активов. Сумма долга не разглашается.

Ранее суд уже заочно приговорил Наки* к 11 годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.