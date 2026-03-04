Блогер Майкл Наки стал фигурантом нового уголовного дела

СК: Наки стал фигурантом дела о призывах к деятельности против безопасности РФ

В Москве возбудили уголовное дело против блогера Майкл Наки*. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Блогера подозревают в публичных призывах к поступкам, направленным против безопасности страны. Дело возбудил следственный отдел по Басманному району.

Следователи считают, что не позднее мая 2024 года Наки* разместил в своем канале в одном из видеохостингов публикацию с запрещенными призывами. Это выявили сотрудники столичного управления Следкома и полиции.

Сейчас следствие решает вопрос об объявлении блогера в международный розыск и избрании ему меры.

Ранее суд уже заочно приговорил Наки* к 11 годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил.

*Признан в России иностранным агентом.