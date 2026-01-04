Бизнесмен из Удмуртии попал под статью за мошенничество на 30 млн рублей

В Завьяловском районе Удмуртии предъявили обвинение 51-летнему бизнесмену. Он попал под статью о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год руководитель коммерческой организации убеждал знакомых оформлять банковские кредиты и инвестировать средства в его бизнес, который занимался оптовой продажей продуктов. Предприниматель перечислил часть обещанных ежемесячных выплат, а затем под разными предлогами перестал выполнять обязательства перед потерпевшими.

Жертвами мошенничества стали семь жителей республики. Ущерб от действий обвиняемого превысил 30 миллионов рублей. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 10 лет.