Бизнес-центр «Черемушки» передали в доход России

В собственность государства передали торговый центр и бизнес-центр «Черемушки», которые принадлежали экс-совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Об этом рассказала пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России в беседе с ТАСС .

В марте Хотина признали виновным по статье «Растрата в особо крупном размере». Суд в Москве приговорил его к девяти годам лишения свободы.

По данным следователей, с 2014 по 2017 год вместе с бывшим председателем правления «Югры» Дмитрием Шиляевым и экс-президентом банка Алексеем Нефедовым Хотин украл деньги с помощью выдачи невозвратных кредитов трем подконтрольным ему организациям.

Ранее стало известно, что бывшего замглаву банка «БФГ-Кредит» Дениса Пуресева приговорили к семи годам колонии. Ему вынесли приговор по делу о растрате денег регулятора.