Предприниматель, обвиняемый в контрабанде нефтепродуктов, предстанет перед судом в Челябинской области

В Челябинской области суд рассмотрит дело предпринимателя из Свердловской области, которая обвиняется в контрабанде нефтепродуктов. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Челябинской таможни.
Сотрудники органа рассказали, что женщина вывозила продукты нефтепереработки в Казахстан в обход таможенной процедуры. Ущерб от ее действий составил более 12,5 миллиона рублей. Злоумышленница доставляла продукцию под видом иных товаров.
Дело предпринимательницы будет рассмотрено в Карталинском горсуде Челябинской области.
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