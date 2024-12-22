Били и душили. Дети в Адыгее сбежали от мачехи и родного отца

В Адыгее дети сбежали из дома из-за издевательств со стороны отца и мачехи. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщила пресс-служба .

Информация об издевательствах появилась в соцсетях и заинтересовала следственные органы. Житель Адыгеи вместе с супругой систематически били детей. Двум старшим отпрыскам удалось сбежать к родной матери.

Региональный Следком устроил процессуальную проверку. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Семья живет в ауле Панахес в Тахтамукайском районе. Пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея сообщила, что старшим детям 16 и 17 лет. Их отцу и мачехе грозит наказание по статье 117 УК России «Истязание».

Родная мать рассказала сайту 93.ru, что развелась с мужем из-за побоев. Дети остались с ним из-за шаткого финансового положения женщины. Отец и его новая жена душили их, били ремнем и кулаками. В семье осталась 15-летняя девочка.

В Ростове-на-Дону прокуратура проверит методы воспитания матери, которая посадила дочь на диету ради поиска духовного пути. Она запретила девочке пить воду и оставила в рационе только фрукты.