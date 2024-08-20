«Бил меня беременную». В Новосибирске жертва насильника родила ему ребенка

Сибирячка рассказала о ревнивом домашнем тиране, который похитил ее и истязал, а потом избивал ее беременную. Историю жительницы Новосибирска опубликовало агентство новостей Gorsite .

Девушка призналась, что скандалы из-за ревности были всегда, и в итоге она решила уйти от него. Мужчина предложил помочь перевезти вещи, но из-за ревности к бывшему мужу рассвирепел и набросился на свою экс-подругу.

Мужчина отобрал у нее телефон и начал избивать, потом отвез к себе домой и там истязал четыре дня.

«Он был трезвый, просто в бешенстве. После моей попытки сбежать ужесточился. <…> В последний вечер избивал пять часов. Он не стал вызывать врачей, просто заклеил мне рану на глазнице лейкопластырем», — рассказала жертва абьюза.