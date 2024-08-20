«Бил меня беременную». В Новосибирске жертва насильника родила ему ребенка
Gorsite: жительница Новосибирска родила дочку от избивавшего ее сожителя
Сибирячка рассказала о ревнивом домашнем тиране, который похитил ее и истязал, а потом избивал ее беременную. Историю жительницы Новосибирска опубликовало агентство новостей Gorsite.
Девушка призналась, что скандалы из-за ревности были всегда, и в итоге она решила уйти от него. Мужчина предложил помочь перевезти вещи, но из-за ревности к бывшему мужу рассвирепел и набросился на свою экс-подругу.
Мужчина отобрал у нее телефон и начал избивать, потом отвез к себе домой и там истязал четыре дня.
«Он был трезвый, просто в бешенстве. После моей попытки сбежать ужесточился. <…> В последний вечер избивал пять часов. Он не стал вызывать врачей, просто заклеил мне рану на глазнице лейкопластырем», — рассказала жертва абьюза.
Хитростью девушке удалось сбежать от мучителя. Она спряталась у сестры, потом скорая отвезла ее в больницу, там зафиксировали резаную рану бедра, перелом глазницы, сотрясение, ссадины и ушибы. Девушка перенесла операцию по восстановлению кости глазницы.
Несмотря на издевательства, сибирячка простила возлюбленного и снова переехала к нему. Избиения начались через пару недель. Заявления в полицию не дали результата. Потом девушка забеременела от своего мучителя. Он избивал ее постоянно, даже на седьмом месяце беременности. Женщина то уходила от него, то возвращалась.
«Он — монстр, бил меня на седьмом месяце беременности», — сказала она.
Уголовное дело завели только после рождения дочки. При этом отец отказался от ребенка.