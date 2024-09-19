Бездомный обнял любовницу экс-бойца «Вагнера» и получил смертельное ножевое

В Амурской области бывший боец ЧВК «Вагнер» убил бездомного, который обнял его сожительницу во время попойки на свалке. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Местный житель Олег П. несколько раз отбывал наказание. Его судили за кражи, угрозу расправой и причинение тяжкого вреда здоровью. В 2022 году он отправился из колонии в зону СВО, где получил медаль «За отвагу». В прошлом году мужчина вернулся домой и поселился у гражданской жены.

Пара собирала металлолом, чтобы сдать его и купить спиртное. Однажды экс-боец ЧВК и его сожительница встретили на свалке знакомых бездомных и решили выпить с ними. Один мужчина обнял жену Олега и потрогал ее за ногу.

«Тот разозлился, начал кричать, бездомный достал нож. В результате потасовки бывший военнослужащий воткнул нож в плечо обидчику. Тот скончался от потери крови», — написали авторы поста.

Во время суда экс-боец заявил, что посчитал бомжа уснувшим от спиртного. Суд назначил Олегу семь лет тюрьмы. Смягчающим обстоятельством сочли участие в СВО.

В конце августа бывшего бойца ЧВК «Вагнер» заподозрили в убийстве женщины и ее дочери в Чусовом. Полиция задержала предполагаемого преступника.